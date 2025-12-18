Deutschland mit grösster Bonität

Die Regierung von Kanzler Friedrich Merz (CDU) plant für 2026 Ausgaben von gut 524 Milliarden Euro. Das sind 21,5 Milliarden mehr als dieses Jahr. Um das zu finanzieren, sollen allein im Kernhaushalt Schulden von fast 98 Milliarden Euro aufgenommen werden. Hinzu kommen Kredite aus Sondertöpfen für die Bundeswehr und die Infrastruktur und die Refinanzierung auslaufender Anleihen.