Auch die Aussprache selber soll abgesichert werden: Hält sich ein Arbeitgeber nicht ans Verfahren zur Durchführung dieser Aussprache, muss er mit Sanktionen rechnen. Die Rede ist von mindestens vier und maximal zehn Monatslöhnen. Mit Monatslöhnen entschädigt werden müsste die Arbeitnehmervertreterin oder der Arbeitnehmervertreter.