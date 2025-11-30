In der kommenden Wintersession ist nämlich wieder eine grosse Schlacht ums Geld angesagt. Besonders die Finanzkommission des Ständerats will dabei aus dem Vollen schöpfen: Neben der restlosen Streichung des Teuerungsausgleichs schlägt sie etwa auch vor, die Nachtzugsubventionen zu streichen und bei den Umweltschutzmassnahmen zu sparen. Insgesamt soll der Bund damit 14 Millionen Franken weniger ausgeben als geplant.