Nagel sprach sich zudem für die Einführung eines digitalen Euro aus. Wenn die Welt immer digitaler werde und das Bezahlen genauso, dann sei es nur schlüssig, dass auch die Zentralbank für ihr Geld ein digitales Angebot entwickele. «Ich halte seine Einführung daher für einen logischen Schritt – als Ergänzung zum Bargeld.» Nagel zufolge wird es aber noch einige Jahre dauern, bis eine Digitalversion der Gemeinschaftswährung eingeführt wird. Die EZB will nach früheren Angaben noch in diesem Monat entscheiden, ob sie mit dem Projekt in eine Vorbereitungsphase gehen will. Die EU-Kommission hatte Ende Juni ihren Gesetzesvorschlag für die Einführung eines digitalen Euro vorgelegt.