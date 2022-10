Keine rasche Entspannung erwartet die Bundesbank bei den rasant gestiegenen Verbraucherpreisen: "In den nächsten Monaten dürfte die Inflationsrate zweistellig bleiben, auch wenn einige neue Entlastungen in Kraft treten, beispielsweise die Absenkung des Mehrwertsteuersatzes auf Gas und Fernwärme ab Oktober." Im September war die jährliche Teuerungsrate in Deutschland auf 10 Prozent gesprungen. Zweistellige Teuerungsraten gab es in Deutschland zuletzt im Jahr 1951. Hohe Inflationsraten schmälern die Kaufkraft von Verbrauchern, sie können sich für einen Euro dann weniger leisten.