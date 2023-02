Ulbrich zufolge hat auch die Preisdynamik am Immobilienmarkt nachgelassen. Die Bundesbank will in ihrem kommenden Monatsbericht Februar, der am Montag veröffentlicht wird, genauer auf die Entwicklung auf dem Immobilienmarkt im vergangenen Jahr eingehen. Dazu sagte Ulbrich, ab der Jahresmitte habe sich die Preisdynamik auf dem Immobilienmarkt merklich beruhigt. "Und insofern erwarten wir auch in diesem Jahr, dass sich die Preisdynamik im Immobilienmarkt nicht in der Weise fortsetzt, wie wir das in den letzten Jahren gesehen haben", fügte er hinzu.