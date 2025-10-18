Angesichts der von den USA gegen China und weitere Staaten verhängten Strafzölle leitet China einige der Produkte, die es nicht mehr in die USA exportieren kann, in andere Märkte um. Dort werden sie Ökonomen zufolge zu Preisen angeboten, mit denen lokale Unternehmen nicht mithalten können. Zudem sind europäische Unternehmen von Chinas Beschränkungen für Materialien wie Seltene Erden betroffen, deren Produktion China dominiert. In China selbst haben europäische Firmen zudem Schwierigkeiten, mit einheimischen Marken zu konkurrieren.