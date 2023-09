Die Geldpoilitk der Europäischen Zentralbank (EZB) hat nach Untersuchungen der Bundesbank unterschiedlich starke Auswirkungen auf die einzelnen Euro-Länder. So wirke sich beispielsweise ein Veränderung der Leitzinsen stärker auf das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland aus als auf die Wirtschaftsleistung in Italien, Frankreich und Spanien, teilte die Bundesbank in ihrem am Montag veröffentlichten Monatsbericht mit. «Dies kann an der grösseren Bedeutung zinssensitiver Branchen in Deutschland, einer grösseren Flexibilität der Beschäftigung, einer stärkeren Exportorientierung und einem stärkeren Wettbewerb im Bankensystem liegen» schrieb die Bundesbank. Die Wirkung auf das Bruttoinlandsprodukt in Spanien sei dagegen kurzfristig am schwächsten.