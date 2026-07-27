Die Bundesbank sieht Reformbedarf zur Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands. So sei die jüngste Exportschwäche nicht allein auf ‌Preisfaktoren ⁠oder konjunkturellen Gegenwind zurückzuführen, heisst es in einem am Montag veröffentlichten ⁠Fachartikel aus dem Monatsbericht der deutschen Zentralbank. Vielmehr dürften auch strukturelle Faktoren eine ‌Rolle gespielt haben. Es komme somit darauf ‌an, die Standortbedingungen zu verbessern ​und die Produktivität, Innovationsfähigkeit sowie Anpassungsfähigkeit der deutschen Exportwirtschaft zu stärken: «Dazu zählen verlässliche Rahmenbedingungen für private Investitionen, bessere Voraussetzungen für Forschung, Entwicklung sowie für junge, innovative Unternehmen, eine beschleunigte Digitalisierung und insbesondere geringere Bürokratiekosten.»