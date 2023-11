Der digitale Euro werde ganz neue Möglichkeiten für Finanzprodukte und auch Kundenbindung bieten, sagte Nagel. «Und da wird es in den nächsten Jahren darum gehen, dass wir die Banken, insgesamt die Finanzdienstleister, dort stärker davon überzeugen können, dass da für sie viele neue Geschäftsideen quasi vor ihnen liegen,» merkte er an. Nach früheren Aussagen rechnet der Bundesbank-Präsident damit, dass in cirka fünf Jahren mit dem digitalen Euro bezahlt werden kann. Mit dem Projekt eines digitalen Euro will die Europäische Zentralbank (EZB) der zunehmenden Konkurrenz im digitalen Zahlungsverkehr durch US-Unternehmen wie Paypal oder Apple Pay und dem Vormarsch von Kryptodevisen wie Bitcoin und Ethereum etwas entgegensetzen. Auch der Aspekt der Souveränität Europas im Zahlungsverkehr spielt eine wichtige Rolle.