Eine Rezession in der Euro-Zone erwarte er nicht, sagte Nagel am Abend in einer Diskussionsrunde in Washington. "Es scheint so zu sein, dass es mehr oder weniger eine sanfte Landung gibt." Es gebe vielleicht ein schwaches erstes Quartal. Aber der Rest des Jahres werde dann wohl günstig verlaufen. "Wenn wir nicht selbstzufrieden sondern wachsam sind, bin ich eher optimistisch."