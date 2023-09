Die EZB kann sich aus Sicht von Bundesbank-Präsident Joachim Nagel auch nach zehn Zinserhöhungen in Serie womöglich noch nicht zurücklehnen. «Haben wir die Hochebene erreicht? Das lässt sich noch nicht klar absehen», sagte Nagel am Donnerstag laut Redetext auf dem Verbandstag der Sparda-Banken. Noch immer sei die Teuerung zu hoch. «Die Inflationsrate geht auch im Euroraum nicht im gewünschten Tempo in Richtung zwei Prozent», sagte er. «Die Leitzinsen werden ausreichend lange auf einem ausreichend hohen Niveau liegen müssen.»