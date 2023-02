Nagel verwies darauf, dass bereits beträchtliche Fördermittel zur Verfügung stünden im Rahmen des EU-Programms Next Generation EU. Das Programm könne bis 2027 800 Milliarden Euro ausgeben, führte der Bundesbank-Präsident aus. "Mindestens 37 Prozent der Ausgaben sollen in den grünen Wandel fließen" merkte er an. Hinzu kämen etwa 100 Milliarden Euro an EU-Kohäsionsausgaben für den Zeitraum 2021 bis 2027, die ebenfalls grünen Zwecken dienen sollen. Europa müsse ein wettbewerbsfähiger Standort bleiben. "Aus meiner Sicht sollte man dieses Thema aber nicht auf die Frage von Subventionen reduzieren", so Nagel.