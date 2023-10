Zur Konjunktur in Deutschland sagte Nagel: «Deutschland ist jetzt nicht der kranke Mann in Europa.» Die Wirtschaftsleistung dürfte im laufenden Jahr zwar sinken - die Auslandsnachfrage in der Industrie sei deutlich rückläufig, dem Bau machten die gestiegenen Finanzierungskosten zu schaffen und die privaten Haushalte hielten sich beim Verbrauch zurück.