In Deutschland sei die Inflation seit September zweistellig, sagte Nagel. Das seien die höchsten Raten seit über 70 Jahren. Im laufenden Jahr werde die Teuerung nach europäischer Messung (HVPI) voraussichtlich über 8,5 Prozent liegen. Noch im Oktober hatte die Bundesbank für 2022 eine Rate von über 8,0 Prozent vorausgesagt. Und für das kommende Jahr erwartet Nagel immer noch eine Teuerung von mehr als sieben Prozent in Deutschland. "Dabei bestehen deutliche Aufwärtsrisiken angesichts der Anspannungen auf den Energiemärkten." Weitere Zinserhöhungen sind Nagel zufolge nötig, um die Inflationsrate zurück auf das EZB-Ziel von zwei Prozent zu drücken. "Der EZB-Rat wird auch die hohen Anleihebestände in den Blick nehmen," fügte er hinzu. "Sie stehen derzeit für fast fünf Billionen Euro." Durch die jahrelangen Anleihenkäufe ist die Notenbankbilanz der EZB inzwischen auf rund neun Billionen Euro angeschwollen.