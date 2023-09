Wie man es dreht und wendet: Die jüngsten Konjunkturdaten machen kurzfristig wenig Hoffnung für die deutsche Wirtschaft. «Die deutsche Wirtschaftsleistung dürfte im dritten Quartal 2023 etwas schrumpfen», schreibt die Bundesbank in ihrem am Montag veröffentlichten Monatsbericht September. Konsumflaute, Exportschwäche, hartnäckig hohe Inflation: Reihenweise schraubten Wirtschaftsforschungsinstitute zuletzt ihre Erwartungen für das Gesamtjahr herunter, ein Absturz der grössten Volkswirtschaft Europas in die Rezession scheint unausweichlich.