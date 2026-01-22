Im vergangenen Jahr ist die deutsche Wirtschaft nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes um 0,2 Prozent gewachsen. Damit schrammte Europas grösste Volkswirtschaft knapp am dritten Jahr ohne Wachstum vorbei. Für das Schlussquartal 2025 gehen die Statistiker in einer ersten Schätzung ebenfalls davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal preis-, saison- und kalenderbereinigt um 0,2 Prozent zugelegt hat.