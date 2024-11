Auch wenn nicht alle Menschen von der Globalisierung profitiert hätten, gelte es, nicht auf deren Wohlstands-mehrende Wirkungen zu verzichten: «Weltoffen zu sein ist dabei eine ganz wesentliche Haltung, die uns hilft, die Realität wahrzunehmen und vorurteilsfrei anzunehmen», sagte Nagel. Wichtig sei auch die Bereitschaft, sich abzustimmen, Kompromisse zu suchen und sich an internationale Regeln und Normen zu halten. Diese Bereitschaft sei in der Politik in Deutschland ebenso nötig wie auch im globalen Spiel der Kräfte: «Es erscheint mir nicht ganz unpassend, am Vorabend einer wichtigen Wahl auf die Bereitschaft zu setzen, offen aufeinander zuzugehen», ergänzte Nagel. Denn die sei nötig, um die «komplexen Herausforderungen unserer Zeit» zu meistern.