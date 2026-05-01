Nach den Worten von EZB-Chefin Christine Lagarde wurde auf der Sitzung ‌am Donnerstag bereits über die Option einer Erhöhung gesprochen - und zwar «ausführlich und eingehend». Doch habe man einmütig eine Zinspause beschlossen, da die Datenlage eine Erhöhung zurzeit nicht hergebe, sagte Lagarde. Auf der nächsten Sitzung in ‌sechs Wochen werde man mit Blick auf den Nahost-Konflikt eine bessere Entscheidungsgrundlage haben und auch neue ​Projektionen zu Inflation und Konjunktur vorlegen. An den Finanzmärkten wird bereits auf einen Schritt nach oben im Juni spekuliert.