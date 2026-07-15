An den Finanzmärkten wird damit gerechnet, dass die ‌EZB auf der Sitzung am 23. Juli noch stillhält, aber im September die Zinszügel zum zweiten Mal in diesem Jahr anzieht. Sie hatte sich im Juni mit einer geldpolitischen Straffung gegen ​den Preisauftrieb gestemmt und den Leitzins um einen Viertelpunkt auf 2,25 Prozent angehoben. ​Mit einer Inflationsrate von zuletzt 2,8 Prozent verfehlen die ​Währungshüter um EZB-Chefin Christine Lagarde ihr Ziel einer Teuerungsrate von 2,0 Prozent deutlich. Sie wollen unbedingt vermeiden, dass sich ‌ein durch den Iran-Konflikt ausgelöster Anstieg der Energiekosten über sogenannte Zweitrundeneffekte auf andere Preise ausweitet.