Man sei in einer Situation, die es erforderlich mache, bei jeder Sitzung die Datenlage neu zu analysieren, sagte er am Montag in Berlin. Er gehöre nicht zu jenen, die darüber spekulierten, was auf der nächsten Sitzung passieren könnte. Die EZB sei «nicht auf Autopilot unterwegs». Auch mit Blick auf die von US-Präsident Donald Trump betriebene Zollpolitik gelte es, sich die Entwicklung genau anzuschauen und zu analysieren.