"Die Inflation erweist sich als hartnäckiger, als viele dachten", sagte Nagel am Montag laut Redemanuskript bei dem "Euro Finance Summit" in Frankfurt. "Nun muss sich die Geldpolitik als hartnäckiger und konsequenter erweisen, als viele erwartet hätten." Die Aufwärtsrisiken beim Preisausblick dominierten. Es sei eher mit höheren als mit niedrigeren Inflationsraten zu rechnen. "So könnten etwa unerwartet starke Zuwächse bei Löhnen oder Gewinnmargen die Inflation auf mittlere Sicht ansteigen lassen", warnte Nagel.