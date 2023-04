Die Ereignisse der letzten Wochen seien augenöffnend gewesen, was regulatorische Themen angehe, sagte Nagel in einem am Montag auf der Webseite "The Pioneer" veröffentlichten Podcast. "Da müssen wir noch mal schauen, ob wir da nachschärfen müssen." Er sei aufmerksam dabei und versuche an dem Rahmenwerk mitzuarbeiten, sagte Nagel. Es gelte, "sozusagen die dunklen Flecken, die nicht bekannten Themen", die möglicherweise Sorgen bereitet haben, anzugehen und die Bankenaufsicht noch besser zu machen.