«In früheren Zinszyklen war Abwarten stets der bessere Ansatz, als zu früh zu reagieren. Es wäre fatal, wenn wir zu früh Zinsen senken und dann kommt die Inflation nochmal zurück», sagte Nagel am Mittwoch in einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters am Rande des G20-Treffens im brasilianischen Sao Paulo. «Das ist auch eine Frage der Glaubwürdigkeit.» Sonst seien auch stärkere Schwankungen an den Finanzmärkten zu befürchten.