Nach dem derzeitigen Stand der ‌Dinge ⁠sei es denkbar, dass sich die mittelfristigen Inflationsaussichten verschlechterten und die Inflationserwartungen nachhaltig ⁠steigen könnten, sagte das EZB-Ratsmitglied in einem am Freitag veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Bloomberg. Dies würde ‌bedeuten, dass ein restriktiverer geldpolitischer Kurs wahrscheinlich notwendig wäre, sagte ‌Nagel. Er fügte hinzu, dass «zuverlässigere ​Daten hierzu voraussichtlich bereits bei der nächsten Sitzung des EZB-Rats in sechs Wochen vorliegen werden».