«Zum jetzigen Zeitpunkt sehe ich keinen Grund, eine moderate Erhöhung auszuschliessen, um die Effizienz der Geldpolitik zu verbessern», sagte Nagel am Freitag laut Redetext bei einem Bankenkongress in Frankfurt. «Nur zur Erinnerung: In den ersten 13 Jahren des Euro lag der Mindestreservesatz bei 2 Prozent.»