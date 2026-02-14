Der Druck auf die Branche ist nicht erst seit dem Beginn von Trumps zweiter Amtszeit hoch. Gemäss einer Studie ist die Schweiz im Ranking der wettbewerbsfähigsten Standorte hinter den USA und Irland auf Platz drei mit Dänemark abgerutscht. «Andere Wirtschaftsräume haben aufgeholt und die Schweiz teilweise überholt. Wenn wir weiterhin erfolgreich sein wollen, müssen wir uns wieder vermehrt anstrengen», sagt Stephan Mumenthaler, Direktor des Verbands Scienceindustries. «Daher begrüssen wir es, dass der Bund gemeinsam mit den Kantonen und der Industrie darüber nachdenkt, wie die Rahmenbedingungen für die Schweiz gestärkt werden können.»