Die Ros Agro wurde über ein Firmenkonstrukt vom russischen Oligarchen Vadim Moshkovich kontrolliert. Im März 2022 wurde dieser in der EU, der Schweiz und in Grossbritannien auf die Sanktionsliste gesetzt. Damit wurden die bei der UBS deponierten Finanzwerte gesperrt, damit sie nicht abfliessen können. Dies geht aus einem am Mittwoch publizierten Urteil des Bundesgerichts hervor.