Den Vergleich hatte Volkswagen 2021 mit dem früheren Vorstandsvorsitzenden Martin Winterkorn und dem Audi-Chef Rupert Stadler geschlossen. Die Aktionärs-Hauptversammlung sei über die Vermögensverhältnisse der Vorstandsmitglieder nur lückenhaft informiert worden, bevor sie dem Vergleich zustimmte, erklärte der zuständige II. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs (BGH) am Dienstag in der Revisionsverhandlung. Der Beschluss könne deshalb womöglich anfechtbar sein. Zuvor hatten verschiedene Kapitalanleger-Schutzgemeinschaften erfolglos gegen die Vereinbarung geklagt. Das Urteil soll am 30. September in Karlsruhe verkündet werden.