EU-Handelskommissar Maros Sefcovic machte bei mehreren Terminen in Berlin wenig Hoffnung auf eine schnelle Verständigung mit den USA. Es sei noch kein Ausweg in Sicht. Die zehnprozentigen Zölle auf Exporte in die USA seien kontraproduktiv. Dies würde beide Seiten schwächen. Auch die noch höheren Sonderzölle für die Autobranche seien nicht nachhaltig.