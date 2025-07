Der Kanzler zeigte sich besorgt über einen Rechtsruck in der politischen Einstellung bei Jugendlichen und führte diesen auch auf Desinformationen in sozialen Netzwerken zurück. Er sei aber «persönlich sehr zurückhaltend» bei der Debatte eines Verbots, sagte Merz in Anspielung auf eine Debatte etwa über den chinesischen Anbieter Tiktok, der von vielen Jugendlichen genutzt wird und bei dem die AfD sehr stark vertreten ist. Merz verwies auf die Medien-, Presse- und Meinungsfreiheit. Allerdings ende diese dort, wo gezielt falsche Nachrichten verbreitet würden. Es müssten in der digitalen Welt dieselben Regeln gelten wie in der analogen Welt.