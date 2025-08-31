Merz hatte am Samstag gewarnt, dass Deutschland seit Jahren über seine Verhältnisse lebe. Erneut mahnte er eine deutliche Reform des Bürgergeldes an und verwies darauf, dass es zwar drei Millionen Arbeitslose, zugleich aber Hunderttausende offene Stellen gebe. «So wie es jetzt ist, insbesondere im sogenannten Bürgergeld, kann es nicht bleiben und wird es auch nicht bleiben.» Auch CSU-Chef Markus Söder pochte gegenüber dem «Handelsblatt» auf eine Reform.