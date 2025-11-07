Bundeskanzler Friedrich Merz ist zuversichtlich, dass der chinesische Chip-Hersteller Nexperia seine Lieferungen bald wieder aufnimmt. Er habe am Rande des Klima-Gipfels in Belem mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Dick Schoof darüber gesprochen, sagte Merz am Freitag in der brasilianischen Stadt. «Es gibt positive Signale, dass die Lieferungen wieder aufgenommen werden können.» Dies könne «auch innerhalb der nächsten Stunden sein». Er sei zuversichtlich, dass das gelinge. «Es scheint der Weg jetzt offen zu sein für eine Wiederaufnahme der Lieferungen.»