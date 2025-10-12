Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) legt einer Umfrage zufolge wieder leicht in der Beliebtheit bei den Bürgern zu. Wie die «Bild am Sonntag» unter Berufung auf den repräsentativen Meinungstrend des Instituts Insa vorab berichtet, sind derzeit 27 Prozent der Befragten mit seiner Arbeit zufrieden – ein Plus von vier Punkten im Vergleich zur letzten Umfrage vom 26. September. Zwar bleibt eine Mehrheit von 62 Prozent unzufrieden (minus drei Punkte), doch der Abwärtstrend scheint vorerst gestoppt.