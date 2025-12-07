Merz ruderte nach Netanjahus Einlassungen bei der Forderung nach einer Zweistaatenlösung zurück. Jetzt sei der Fortschritt in Gaza vordringlich. «Dann müssen sich die Palästinenser selbst eines Tages entscheiden, welchen Weg sie gehen wollen. Deswegen aus heutiger Sicht, es ist zu früh, darüber eine endgültige Entscheidung zu treffen», sagte er mit Blick auf die Entstehung eines Palästinenserstaats, den Deutschland ohnehin erst am Ende eines Friedensprozesses anerkennen werde. «Es ist eine Hoffnung, die sich vielleicht erfüllt, vielleicht aber auch nicht.»