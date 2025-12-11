Die Dienstleister böten Kunden Möglichkeiten an, in Niedrigsteuergebieten Auslandsgesellschaften zu gründen, hiess es weiter. Diese würden gezielt dazu genutzt, Geld vor dem deutschen Fiskus zu verstecken. Motiv könne dabei Steuerhinterziehung oder die Verschleierung von durch Straftaten erlangten Geldern sein. Die Behörde verfüge jetzt über Daten zu den verdächtigen Auslandsgesellschaften sowie zu den beteiligten Personen. Darunter seien auch Menschen mit Wohnsitz in Deutschland. Nach einer ersten Überprüfung bewerte die Behörde «die Daten als sehr werthaltige Informationen zur Aufdeckung von Steuerhinterziehung in grossem Stil».