Normalisierung im 2027

Für 2027 sei dann eine moderate Beschleunigung der Weltnachfrage zu erwarten, so das Seco. Das europäische Ausland und insbesondere Deutschland sollten sich demnach allmählich von der gegenwärtigen Schwächephase erholen. In der Folge sei mit einer Normalisierung beim Schweizer Wachtum zu rechnen, konkret mit einer Wachstumsrate von 1,7 Prozent.