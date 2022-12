Damit würde sich die Schweizer Wirtschaft 2023 schwach entwickeln, ohne aber in eine schwere Rezession zu geraten, heisst es in der Mitteilung. Die konjunkturelle Abkühlung dürfte sich auch am Arbeitsmarkt bemerkbar machen und die Arbeitslosigkeit allmählich steigen lassen. Nach 2,2 Prozent im Jahresdurchschnitt 2022 würde die Arbeitslosenquote 2023 bei 2,3 Prozent zu liegen kommen.