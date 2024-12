Die insgesamt nur moderate Konjunkturdynamik sollte sich auch in der Arbeitslosigkeit widerspiegeln. So erwarten die Experten für 2025 eine Arbeitslosenquote von 2,7 Prozent und damit einen leicht höheren Wert als bisher (2,6 Prozent). Auch 2026 soll die Quote dann bei 2,7 Prozent verharren.