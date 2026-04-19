Sie sagten, im Austausch, der in der Wirtschaftskommission stattfand, habe sich der Staub etwas gelegt. Was meinen Sie damit konkret - ist auch bei der UBS Gelassenheit eingekehrt?

Die UBS ist nach wie vor alarmiert. Die Konzernführung macht geltend, die Bank habe schon eine solide Eigenkapitalbasis. Die zusätzlichen 26 Milliarden Franken wären denn auch in der Tat sehr schwierig zu beschaffen. Für die Aktionäre ist genau das der Stein des Anstosses gewesen. Sie wissen: Je mehr Geld in einem Unternehmen brach liegt, desto tiefer ist die Rentabilität. Umgekehrt kann man das Eigenkapital immer weiter zurückfahren und so die Rendite für die Aktionäre erhöhen. Dieses Shareholder-Value-Denken ist leidlich bekannt und führt zu hohen Risiken, die früher oder später zu einem grossen Knall führen. Ich erinnere an die Finanzkrise von 2008.