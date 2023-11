Berset kam mit dem Nachtzug in Nemishaieve in der Nähe von Butscha an. In dem Kiewer Vorort hatten im Frühjahr 2022 russische Truppen ein Massaker verübt. Der Bundespräsident wurde vom Schweizer Botschafter in der Ukraine, Felix Baumann, begleitet und bei seiner Ankunft vom stellvertretenden ukrainischen Aussenminister Yevhen Perebyinis begrüsst.