Das zweitägige Forum in der französischen Hautstadt hatte am Vortag begonnen. Es bot Cassis am Freitag die Gelegenheit zu einem Treffen mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Thema waren unter anderem die Beziehungen der Schweiz zur EU. "Der Zeitpunkt war gekommen, um unsere Beziehungen neu zu beleben", erklärte Cassis nach dem Gespräch vor den Medien.