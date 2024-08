Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und FDP in deutlichen Worten aufgefordert, ihre Arbeit zu verbessern. «Wer sich um Verantwortung bewirbt, der wird am Ende daran gemessen werden, ob er dieser Verantwortung gerecht wird - und gerecht wird durch seine Taten», sagte Steinmeier am Sonntag.