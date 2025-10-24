Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter hat sich zurückhaltend über die Chancen auf eine baldige Einigung im Zollstreit mit den USA geäussert. Eine Prognose sei nicht möglich, sagte Keller-Sutter in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit dem «Tages-Anzeiger» auf die Frage nach einer möglichen Einigung noch im Jahr 2025. «Alles hängt davon ab, ob der US-Präsident grünes Licht gibt oder nicht.»