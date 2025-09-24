Gespräch mit Selenskyj

Die Bundespräsidentin traf am Dienstag zudem den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Beim Gespräch ging es unter anderem um das Bestreben nach Frieden, wie Selenskyj auf der Plattform X schrieb. Er sei bereit, sich mit der russischen Führung zu treffen und schätze die Bereitschaft der Schweiz, ein solches Treffen zu veranstalten. Jedoch sehe er bisher keine Anzeichen Russlands, dass das Land den Krieg beenden wolle, schrieb der ukrainische Präsident.