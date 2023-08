Der geltende fixe Verzugszins sei in der schweizerischen Rechtstradition fest verankert und habe sich seit vielen Jahren bewährt, teilte der Bundesrat am Mittwoch mit. Angesichts des gestiegenen Zinsniveaus falle auch die ursprüngliche Begründung der Revision weg, wonach in einem Tiefzinsumfeld ein Verzugszins von fünf Prozent für viele Unternehmen eine grosse finanzielle Zusatzbelastung darstelle.