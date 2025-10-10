Ausdrücklich wünschte Wang, dass die Schweiz bei der Schaffung eines palästinensischen Staates ihre Rolle spiele. Er rief zu einer dauerhaften Waffenruhe im Nahen Osten und einer Umsetzung einer Zwei-Staaten-Lösung auf. Der Wille der Palästinenser müsse dabei bei den Entscheidungen über die Zukunft respektiert werden. Die Zerstörung im Gazastreifen bezeichnete der chinesische Aussenminister als «Schandfleck des 21. Jahrhunderts.»