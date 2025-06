Der Bundesrat will nach dem Untergang der Credit Suisse mit strengeren Regeln ein weiteres Bankendebakel verhindern. Vor allem für die UBS drohen einschneidende Verschärfungen der geltenden Vorgaben. So soll die einzige verbleibende Grossbank des Landes die Bilanz mit weiteren bis zu 26 Milliarden Dollar an Kernkapital aufpolstern, wie den am Freitag veröffentlichten Vorschlägen des Finanzministeriums zu entnehmen war. Gegenwärtig beläuft sich das Kernkapital der UBS auf 69,2 Milliarden Dollar. Die Vorgabe liegt am oberen Rand der von der Regierung in Aussicht gestellten Bandbreite, gegen die sich die UBS stets gewehrt hatte. Das letzte Wort dazu hat aber das Schweizer Parlament und womöglich sogar das Volk. Auf jeden Fall hat die UBS wohl rund zehn Jahre Zeit, das Kapital aufzubauen.