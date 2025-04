Die Landesregierung hat am Mittwoch den mit der Europäischen Kommission ausgehandelten Vertragstext gutgeheissen. Die Unterzeichnung wird eine rückwirkende Assoziierung per 1. Januar 2025 an das Forschungsprogramm Horizon Europe, das Euratom-Programm und das Digital Europe Programm ermöglichen, wie Parmelin am Donnerstag in Bern an einer Medienkonferenz mitteilte. Sie sei für November 2025 vorgesehen.