Cassis: «America first, Europe first, Switzerland first»

Zugleich zeigte er sich besorgt über die Schwächung des Multilateralismus und die Rückkehr nationalstaatlichem Denken: «Wir kommen wieder in eine Logik von 'America first, Europe first, Switzerland first'», sagte Cassis. Dies führe zu einem verstärkten Machtstreben der Grossmächte, das auch mit Gewalt ausgetragen werde. «Eine neue Weltordnung ist in Entstehung, aber wir wissen nicht, wie sie aussehen wird».